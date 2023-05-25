公館國中學生詹沚凌、林少則勇奪亞青橋牌賽季軍，讓縣府及學校師生都與有榮焉。（公館國中提供／謝明俊苗栗傳真）

包括公館國中學生詹沚凌、林少則在內的台灣橋牌隊勇奪亞青橋牌賽季軍。（公館國中提供／謝明俊苗栗傳真）

第24屆亞太青年橋藝錦標賽，已於5月14日至19日在中國大陸寧波比賽結束，結果臺灣派出的U16組榮獲季軍，將在今年暑假參加荷蘭舉辦的世界青年橋牌大賽，選手中的詹沚凌與林少則等2人，是來自苗栗縣公館國中，消息傳回縣內及學校，讓全縣鄉親都與有榮焉。

公館國中校長方麗萍說，詹沚凌與林少則兩名同學這次獲得那麼好的成績，真是令人開心，在學校主任崔春平的協助下成立橋牌社團班，並聘請專家賴來汶與教練邱宏宬利用週六時間集訓，因為教練團的認真指導，孩子們努力爭取榮耀，才能創下校史以來，首次有2位學生取得世青賽代表權，實屬難得。

賴來汶說，整個亞青盃賽事歷經5天14場的比賽，孩子們能獲得第三名，成績超乎預期，並取得世青賽的門票，期望大家一起再努力，為國爭光。

詹沚凌說，他學橋牌學了五年，中間遇到過挫折，但是要感謝爸媽、教練跟夥伴沒有放棄他，一直鼓勵並且支持他，還要感謝開啟他橋牌之路的小四導師張俐儀、主任崔春平、賴來汶和教練邱宏宸等人，讓他可以從一個菜鳥打到亞青賽再晉升到世青賽，期望許在荷蘭舉辦的世青賽拿到好成績。

林少則則表示，這次比賽有許多情緒在裡面，他出任隊長有很多工作要做，比賽前要Line up，比賽中要看成績，也要看對方的制度卡，了解有沒有特約，比賽期間，有一名隊友生病，硬撐到比賽結束，大家齊力拿到亞太盃季軍，希望世青賽也能再接再厲，拿到好成績。