看好全球AI人工智慧技術發展商機及GoSky AI產品開發技術，本次募資由有獨角獸搖籃稱號的知名國際創投500 Global、矽谷橡子園太平洋、SVTI Fund Ⅱ矽谷天使二號基金、MyVentures、金石創投和SIC永續影響力等投資機構聯合參與。

根據市場研究機構Grand View Research統計，全球AI市場市場規模，在2022年為1,423億美元，預估2030年會達到1兆8,118億美元，年複合成長率（CAGR）高達37.3％。對企業來說，數據的收集與分析不易，且存在不透明、不即時、難以整合的問題而大幅影響決策準確性。看到企業在數據導入上的痛點，GoSky AI透過Social CRM產品優勢結合AI，賦予企業數據應用全新視角，整合市場行銷、業務開發數據，實踐數據透明化、自動化且即時化，企業可透過即時更新的數據優化商業決策，帶動成長動能。

GoSky AI目前在全球已累積超過數百客戶，產業橫跨運動、娛樂媒體、餐飲、電商、零售、金融等，如林書豪領軍的高雄鋼鐵人職業籃球隊、前NBA巨星魔獸（Dwight Howard）效力的台灣運彩T1 LEAGUE、連鎖餐飲龍頭Pizza Hut等，為客戶創造70％的訊息開信率、省下近20倍的行銷預算，更為企業節省每月數百小時，能精準、有效率地為企業實現從行銷到營運、從C端到B端一條龍的全流程管理，為企業建構數據決策最後一哩路。