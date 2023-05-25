近日發生一起旅館偷拍案件，有民眾赴宜蘭礁溪入住當地一家知名溫泉飯店，卻意外發現房間內有針孔攝影機，立刻跟業者反應並報案，警方查出裡面有大量的偷拍影片。對此，美女主播張齡予因為家人在礁溪經營溫泉飯店，被封為飯店千金的她也發文表示：「大家生意已經普遍不好了 ，很鬱悶。」

日前有對情侶入住礁溪旅店，發現電視正下方有奇怪的黑色物體；檢查後發現居然是針孔攝影機，隨即通知工作人員，飯店立刻報案退費。但經警方調查，記憶卡中發現現裡面有大量偷拍影片，受害者不只一人，男女皆有。

張齡予家人也在礁溪經營「麗翔酒店連鎖-礁溪館」，聽聞此事後她認為發生這種偷拍事件會影響旅客赴礁溪度假的意願，應公布業者名稱，表示兩天前就有很多人打來退房，還有不少人來確認是不是她們，不過因為「該飯店現在宣稱自己是受害者，警方也還在偵辦，大家都不能公布。」她也向大家保證「我們都有定期檢測、跟警局連線，保護住客隱私！」

此文一出，許多網友也紛紛支持她：「保證不是麗翔酒店-礁溪館～～」、「還是會繼續入住的」、「我也這樣認為需要講清楚是哪一家飯店～」、「真的要說清楚是哪一家的疏忽，不然會影響旅客對整個礁溪溫泉的信心，我相信出事的業者也不會是故意的，但出事了出來直接面對才是。」、「我也有去谷歌一下，只說距離車站約150公尺」