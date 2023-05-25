「新店煙火哥」邱銘祥與藍姓女子因行車糾紛結怨，去年多次施放煙火、或以煙火改造成「多管式」爆裂物恐嚇藍女及鄰居，台北地方法院依非法持有爆裂物罪及故意以火藥炸燬他人所有之盆栽罪，判囚7年，罰金10萬元，另犯妨害公眾往來安全罪判處可易科罰金之刑2年8月。可上訴。

邱銘祥去年遭檢方聲押獲准，台北地院也裁定從5月26日起延長羈押2月。

34歲邱男因與藍女發生車禍糾紛，到藍女位於新店住處附近放鞭炮、玩仙女棒遭檢舉，警方雖一再將邱男送辦，但邱辯稱春節期間玩鞭炮很正常，台北地院認定他未違反《社維法》，數度裁定不罰。

邱男變本加厲，前年2月還對藍女潑糞、4月尾隨藍女逼車，5月散布藍女確診的假消息傳單，北院去年8月依散播疫情訊息、強制及強暴侮辱等罪判邱男應執行2年2月，但邱男卻仍在去年6月因又再放煙火及爆裂物恐嚇藍女。

台北地院審理後認為，邱銘祥造成藍女及其住處附近之人長期陷於惶恐不安、無法安寧之狀況，並破壞社會秩序，更有甚者，更嘲諷檢警、司法機關對其等燃放煙火行為無可奈何之意，其等嚴重無視他人權益、蔑視法律及司法，此心態及本案所為均有所不該，實不宜輕縱，重判7年。