張琪和妹妹張琴今一同出席演唱會記者會。（羅永銘攝）

出道60年的資深歌手張琪，今（25日）與妹妹張琴及鼓霸大樂隊一同出席活動，宣布將於6月10日舉辦「忘不了我們的歌」演唱會，今記者會後受訪，問張琪關於先前曾傳出她的死訊，她無奈苦笑回「我現在不是活得好好的」，但透露3年前確實曾送醫搶救14天。

張琪表示自己當時因疫情接種疫苗，沒想到打完後竟然全身大過敏、一度危及性命，回想當時她仍心有餘悸，表示一開始去打疫苗，本以為不舒服的狀態過幾天就會好，沒想到到了第4天開始發高燒，連續好幾天燒到40或41度，最後更陷入昏迷，全靠妹妹緊張將她送去醫院急救。

張琪與妹妹在台上想起用生命在愛他們的媽媽，一度哽咽落淚，對於這次演唱會，張琪形容是「告別演唱會」，經歷生命危急狀況後，想趁著這次開唱好好與歌迷告別，更感慨自己的弟弟，就是因為疫情68歲就離世，希望所有歌迷粉絲下個月可以一起到國父紀念館，欣賞「忘不了我們的歌」演唱會，所有的經典歌曲，當天都會原汁原味呈現給大家。