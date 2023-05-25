縣議員歐陽霆認天坑案是人禍，質疑縣府天坑案放任建商違法。（羅浚濱攝）

縣長楊文科競選連任時，租用豐邑建設展售中心做為競選總部，民進黨籍縣議員歐陽霆25日質詢認是「左手收豐邑政治獻金、右手又給豐邑租金」，批楊文科是「撒謊縣長，應下台負責！」天坑案放任建商違法。楊文科回應租金由競總支出，政治獻金都是合法收受、申報，回嗆歐陽霆用話術誤解，他完全不同意！

歐陽霆指出，根據申報資料發現，楊文科競選總部租金87萬7420元，與楊文科收受豐邑建設87萬7420元政治獻金分毫不差，根查就是無償使用，並以豐邑工地發生坍塌5次，質問楊文科有進入到現場地下室了解狀況嗎？

楊文科回應，競選期間接受政治獻金，皆為合法收受、申報，絕對經得起檢視，至於工地現場他有去勘查，但地下室沒辦法進去。

歐陽霆指豐采520坍塌是人禍，技師告訴他把地下室注滿水，平衡壓力差，避免造成更大的工安意外。工務處長江良淵指地下室注滿水，是非常專業且嚴肅問題，要尊重專業技師和建築師。

歐陽霆並以道路裂縫正在持續擴大，質疑縣府放任建商違法，甩鍋給竹北市公所，要求做微型樁，不斷質問楊文科願不願意。

楊文科指道路主管機關是市公所，豐邑也有搶修，「你講的東西不要有偏見，不是你講怎樣就怎樣！」「不要用話術誤解，不是願不願意的事情，你剛說的很多話，我非常不同意！」都有專家學者，都是依照規定來辦理。

楊文科強調天坑案絕對是依法審查，更強烈要求建商做好搶險計畫，保護週邊住戶的安全，這就是我們的原則。

縣府也發聲明，嚴厲譴責外界用不當連結打擊縣府，指楊文科競選期間所有政治獻金皆依法收受、申報，並可由公開資訊查閱，皆可受公評，並無外界所謂「對價」關係。呼籲外界勿用不當連結、張冠李戴的影射來誤導大眾。

縣府強調，面對私有建案，縣府一直嚴格監督、從未卸責，事發後已要求建商全面停工負起全責、依法裁罰，過程中一切依法依規、絕無寬貸。未來也會以更嚴格的標準持續為人民生命財產安全把關，並積極與轄下鄉鎮市公所合作，以民眾權益為最大考量。