持刀砍被害人頭部７刀，鮮血直流。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣南澳鄉27歲梁姓男子加入竹聯幫明仁會，在各村吸收當地青少年，頻頻聚眾鬥毆和尋仇，更持刀砍殺被害人頭部7刀，囂張行徑連部落長老都看不下去，直呼「連祖靈都不會原諒」。警方23日兵分8路攻堅，帶回梁嫌共8人，查扣改造獵槍等證物，全案依違犯組織犯罪條例及恐嚇等罪，移請宜蘭地檢署偵辦。

宜蘭治安堪憂！明仁會「插旗」原鄉 頻頻砍人滋事

據了解，自今年初開始，出身金岳部落的梁嫌打著明仁會招牌，在各部落招兵買馬吸收原鄉青少年，迄今已有10餘位成員，四處逞兇鬥狠、藉機滋事挑釁；光短短1個月內連續在南澳地區犯下3件暴力案件，行徑極為囂張，連部落長老都看不下去，直呼「連祖靈都不會原諒」、「上帝會懲罰你」，顯然原鄉治安堪憂。

在犯嫌住處及車輛查扣改造獵槍1把、改造電動步槍1把、木刀及木棒1支，鋼珠1瓶，喜得釘1包。（吳佩蓉攝）

在犯嫌住處及車輛查扣改造獵槍1把、改造電動步槍1把、木刀及木棒1支，鋼珠1瓶，喜得釘1包。（吳佩蓉攝）

4月30日南澳鄉舉辦鄉運會，為部落熱鬧大型盛事，梁嫌等人不滿被害人及朋友邀成員女友出去唱歌，竟在光天化日之下，約9人分乘多部汽車，持刀、棍等凶器前往被害人部落尋仇，3名被害人不僅被毆打成傷，其中25歲吳男頭遭砍7刀，縫21針，鮮血直流，場面怵目驚心。

警方23日動員近百名人力，兵分8路全面攻堅，在犯嫌住處及車輛查扣改造獵槍1把、改造電動步槍1把、木刀及木棒1支，鋼珠1瓶，喜得釘1包，並帶回涉案的8名犯嫌，年紀相當年輕，介於20歲至30歲；全案依違犯組織犯罪條例、故意傷人、恐嚇等罪，移送地檢偵辦。