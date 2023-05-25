新加坡副總理兼財政部長黃循財23日至27日間，對日本進行工作訪問。黃循財周四（25日）參加日經集團（Nikkei Inc）主辦的「第28屆亞洲未來論壇」時提到，複雜的世界不能被簡單分類與標上二元標籤，與其用「民主對專制」這樣的認知框架來分裂世界或劃分出對立陣營，遠更為重要的是各國之間建立起共同的事業、在分歧中共存與合作。

新加坡媒體《聯合早報》25日報導，黃循財周四在「第28屆亞洲未來論壇」的問答環節中，被主持人問到美國要求東南亞國家協會（ASEAN）成員國在民主和專制之間做選擇，以及新加坡連續兩年未受邀參加美國民主峰會（Summit for Democracy）的看法。

黃循財回答說，「如果你問，新加坡是否擁有其他西方自由民主體制的特徵？答案是不全然。事實上，我們不盲目照搬別人的做法。我們學習和調整，應用和發展出適合自身需求和情況的模式。這種模式目前為止奏效，並取得良好成果。」黃循財說，新加坡對於自己感到自在，不需要外界人士或外界活動來認證新加坡的地位。他也強調，新加坡的體系不是靜態的，它將繼續演變，但如何演變最終是取決於新加坡人，而不是外人。

黃循財進一步提出，主持人提出的問題其實不僅涉及到新加坡。他說，縱觀全球，有各式各樣的國家，都有深厚的文化和悠久的歷史。隨著許多國家都發展出自己的治理和政治制度，也並非都像新加坡一樣有普選。「如果你對這些國家進行調查，我認為在其中相當數量的國家，大多數國民對本國制度相當滿意，而不希望外部人士將價值觀和制度強加給他們。我認為我們需要尊重這一點。」