女人心海底針，一名男網友打開LINE驚見女友一連收回17則訊息，讓他覺得不單純，不過詢問女友，對方僅以「沒事」2字帶過，他無奈PO網求助「怎麼感覺被情緒勒索啊？」許多網友也表示「看到這種會很賭爛」。
一名男網友在Dcard貼出和女友的LINE訊息截圖，只見對方一連收回17則訊息，男網友表示和女友交往2年，從來沒有發生過這種狀況，他問女友原因，女友只回「沒事」2字。
原PO求助網友「沒事？我怎麼感覺被情緒勒索啊，該怎麼辦？問也沒用。」文章曝光引起許多討論，不少人都說「這種超煩！不管是誰」、「情勒到爆，看到有人收回訊息真的很賭爛」、「我也很討厭在那傳完又收回的」。
有網友建議他多關心女友，「如果常常這樣是情勒，但2年第一次這樣，真的需要關心一下」，也有人猜測「可能一時情緒激動就傳了很多話，但冷靜過後又覺得沒必要，才趕快收回」、「可能就是負面情緒想跟對方說，但打完看一遍後覺得太負面才收回」、「我覺得這是她表達抗議的方式，你要不要思考一下自己做了什麼。」
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