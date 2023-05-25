高雄28歲余姓男子昨日上午違規騎機車在人行道，遭巡邏員警攔查，並查獲酒駕，酒測值剛好達0.25，將依公共危險罪逮捕，余男一聽突然緊張，頻頻稱擔心司法程序影響到晚上上班時間，員警馬上安慰他不要擔心，並說「大概中午就可以回家了」，余男一聽也頓時放心，坐上警車回派出所，訊後依公共危險罪移送法辦。

據了解，余男24日清晨6時許下班，與友人相約至新興區五福二路某KTV唱歌聚會，期間喝了5、6杯啤酒至早上7時許，當上午8時14許散會時，因擔心機車停在店家門口，影響店家做生意，余男打算將車停放在路邊機車格後搭車返家。

然而，余男應該要用手將機車停好，但他卻因貪圖方便，騎在人行道上找車位停放機車，此時新興分局五福路派出所員警巡邏見狀，上前將他攔查。確認身分過程中，聞到余男身上散發濃濃酒味，先用酒精感知器測試，發現有酒精反應，於是對余男實施酒測。

余男酒測值為0.25，剛好達到酒駕最低標準，余男見狀突然變得非常緊張，頻頻向員警表示怕作筆錄、移送地檢署的司法程序會耗一整天，擔心影響到晚上上班時間，員警立即安慰余男，跟他說「別擔心啦」，並稱只要乖乖配合，大概中午就可以回家，余男聽聞後頓時放下心中大石，坐上警車返回派出所，訊後依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

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