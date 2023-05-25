狼性不改！嘉義縣某國小校長8年前涉嫌對1名高年級女學童伸狼爪，女學生長大後到外地念大學，他最近竟然試圖再聯繫這名女學生，這名女大學生不堪其擾，憤而提告；嘉義縣政府教育處表示，獲報第一時間已啟動行政調查機制，並命令校長請假靜候調查結果。

據了解，這名校長近10年來在嘉義縣同一鄉鎮各國小陸續擔任校長，8年前卻疑對這名高年級女學童有伸狼爪，疑似性侵或猥褻，女學童不敢聲張，長大後到外縣市念大學，這名校長居然透過管道想再聯繫她，這名女大生日前在其所求學的縣市警方報案，提告這名校長。

嘉縣府教育處表示，針對這起校長疑涉性平事件，接獲通報後第一時間就啟動行政調查機制，也已令校長請假，由主任暫代校長，目前還在調查階段，校長是否涉及性侵或猥褻，有待「調查小組」客觀、公平、專業的調查結果釐清。

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