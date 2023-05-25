行政院以違憲為由沒收「基隆護海地方公投」，台電今天5度闖關「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書」，護海公投領銜人王醒之指出，基隆市前市長林右昌及李進勇2人漠視基隆民意，駁回公投後，現在闖關環評就是要趕在大選前動工，呼籲環評委員會不要倉促讓台電蒙混過關，所有總統候選人應對第四天然氣接收站表態。

數個環團今天在「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書」前於環保署前面表演行動劇，直指台電與經濟部為了滿足能源需求，要用填海造陸趕走海龜。

王醒之表示，從此次台電的5600餘頁的環評書件中，根本是「答非所問、避重就輕、自我矛盾、扭曲事實」，如海域生態調查卻引用先前的會議紀錄內容，也編製「攻略秘笈」予所有環評委員，揭露環說書中的魔鬼。

立委邱臣遠到場聲援並指出，基隆市前市長林右昌及李進勇駁回基隆護海公投，呼籲不應在卸任前倉促通過，一定要聽見民眾的聲音；立委陳椒華也說，台電在未調查前再度提出四接3.0，但依法應另提新案、範疇界定才是合適的作為，而台電的作為更牴觸海岸管理法的「自然海岸零損失」，建議應退件以免引發更多爭議。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，台電稱因北東電網缺電才要設立新機組，但既使是核二停機北東電網僅缺50萬千瓦，那為何要設置250萬千瓦的機組呢？如高雄興達電廠1號機除役後，就要改成生質能電廠，為何基隆人只能得到火力電廠呢？