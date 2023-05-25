受到資訊科技和通訊服務需求增加的影響，新加玻電信在行動業務和價格上都出現提升。

該東南亞最大電信商說，上一財年淨利為22.3億新元(約16.8億美元)，高於前一財年的19.5億新元；而根據Refinitiv資料，分析師此前的預測為22.6億新元。

儘管有匯率損失，新加坡電信稅前獲利增加10%，為22.7億新元。部分擁有的印度第二大電信商巴帝電信(Bharti Airtel)也從較高的平均每位用戶營收(ARPU)當中獲得強勁的獲利。

去年十月，澳洲子公司Optus發生多達1000萬客戶資料外洩事件，然Optus的行動和固定業務的營收成長了2.8%。

新加坡電信表示，預計該集團本財年的核心資本支出將為21億新元；並且在下一財年將在數據中心和衛星領域投資約5億新元。

該公司提議支付期末每股股息5.3新分(Singapore cents)。