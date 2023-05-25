不過，陳寶郎認為，雖然今年市況復甦表現不太樂觀，但煉油事業應會好轉，預估下半年供需趨緊，布蘭特原油每桶應會回到80美元以上。

台塑化去年EPS 1.51元，股東會通過配發1.1元現金股利。

陳寶郎指出，3月時布蘭特原油只剩下美金73元，當時OPEC眼見苗頭不對，宣布在5月1日減產，加上俄羅斯本來就說要減產，總計OPEC加上俄羅斯在今年5月1日起共減產165萬桶，但其實台塑化在第一季的表現並沒有想像中的差，稅前獲利還有53億元，不過，「當然並不滿意」。

第二季本來期待會轉好，但是情況反而變差。原油減產下應該價格要漲，到截至今日，布蘭特原油價格掉到約76元，在5月減產後油價只是有慢慢回溫。

以台塑化來說，預期第二季煉油部分，原油、價差慢慢再回升，第二季煉油辛苦，加上煉油量提升很多，所以台塑化5月煉油事業會虧損，但預期原油價格在今年年底有機會拉到80美元以上，情況會慢慢好。

陳寶郎說，當前台塑化營運擔憂主要在於烯烴（Olefins）事業。今年大陸、越南、韓國陸續投入新的乙烯產能，亞洲總計有650萬噸的新產能，而大陸需求復甦不如預期，能見度也不明朗，使原本低迷的市況雪上加霜；可以預見新產大舉開出衝擊的影響，恐要持續到年底。至於何時有轉機，主要要看大陸需求拉上來多快，因台灣很多石化產品都是銷大陸。