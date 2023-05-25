廣慈社宅工程22日剛發生菸蒂未熄滅，致釀成火災的工安事故，但台北市議員林延鳳發現，日前市政考察到南門市場工地時，地下室與一樓數處有菸蒂和菸盒，呼籲市場處與施工單位應儘速檢討改進，北市市場處長陳庭輝表示，會把此意見跟新工處反應，希望他們管理工地更嚴謹，也會去做教育宣導。

林延鳳25日在台北市議會財建委員會上指出，南門市場工程不僅是重大地方建設，更代表台北市傳統市場文化的領頭羊，市民也期待已久，未料竟有疑似在工地現場抽菸情況，且菸蒂還是在搜救較為困難的地下室被發現，周邊相關消防系統也還沒齊備，可見工地平常管理鬆散、稽查也不力。

南門市場工地上有煙蒂。（北市議員林延鳳提供）

林延鳳提到，依照台北市政府所屬各機關公共工程施工安全衛生須知，「工區位於菸害防制法明定禁止吸菸的場所，或於密閉、局限空間及有發生火災或爆炸之虞工作場所，禁止人員吸菸。」南門市場工地地下室，顯然就在此範疇，且一旁還是捷運局「已經做好尚待安檢」的捷運連通道。

林延鳳接著說，廣慈社宅工程22日才剛發生煙蒂釀成火災的工安事故，且北市府相關規定都有明文禁止，卻仍有類此情事，若發生意外後果不堪設想，還可能波及一旁捷運連通道，呼籲市場處、代辦機關新工處與施工單位應儘速檢討改進，防範類此事件再發生。

陳庭輝表示，在該工地發現菸蒂的狀況，會再跟代辦南門市場工程的新工處反應，希望他們更嚴謹管理工地，若相關規範有罰則就按規定處理，也會再去做教育宣導，並與相關單位加強巡查。

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