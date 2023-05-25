樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」受邀前往美國參加2場「台灣日」活動，首戰來到天使隊主場，賽前除了進行開場表演外，也與「二刀流」球星大谷翔平相見歡，林襄讚大谷十分親切，「很高興可以跟他合照，大谷（身材）很大，他在台灣非常受歡迎，就算不看棒球的人也知道他。」

大聯盟今年共有3隊有台灣日活動，台灣時間25日天使隊率先登場，接著是28日運動家隊，另外則是8月28日大都會隊，樂天女孩都獲邀出席。由領隊浦韋青率領樂天女孩副隊長菲菲、Yuri 、岱縈、穎樂、若潼、林襄和團長壯壯出發前往美西，今在天使隊主場帶來精采的賽前表演。

樂天女孩首站來到天使隊主場，受到熱烈歡迎，近2千名僑胞席皆已售完。賽前除了帶來精彩舞蹈演出外，女孩們也圓夢見到大谷翔平，大谷親切的與她們握手並留下合照。林襄說：「他非常親切，他和我們一一握手，很開心還能跟他一起合照。」

林鄉提到，大谷翔平在台灣人氣非常高，因為台灣有轉播天使隊的比賽，但就算是不看棒球的人也知道他。而天使隊今天打線爆發，2局下一口氣攻下4分奠定勝基，大谷翔平也在3局炸裂，敲出本季第12轟，終場天使隊以7比3擊敗紅襪隊。