準備考機車駕照的民眾有福了，交通部公路總局鼓勵民眾報考機車駕訓班並考取駕照，補助訓練費1300元，花蓮縣政府還額外加碼祭出補助500元，等同一人最高可獲補助1800元，不限年齡都可申請。

公路總局台北區監理所花蓮監理站表示，畢業季將近，不少屆滿18歲的青少年最期待考取機車駕照騎車到處兜風，但據每年機車駕駛事故統計，18至24歲青年約占總件數3成，經駕訓班訓練可降低5成6的違規風險跟3成5的肇事風險減少。

花蓮監理站長李東林說，民眾可在機車駕訓班學習正確的騎乘技巧，花蓮曾有1名63歲長者不識字，在學科考試有困難，經機車駕訓班教練於學科及術科教學下，順利考到機車駕照。

不過機車駕訓班的學費約落在2800至3500元左右，且花蓮地廣人稀，民眾考量經濟能力，多半自行練車考照，公路總局鼓勵民眾參加駕訓班並取得駕照，祭出1300元的補助訓練費，花蓮共500個名額，目前申請人數約150人許。

鼓勵民眾報考機車駕訓班並考取駕照，交通部公路總局補助訓練費1300元，花蓮縣政府額外加碼祭出補助500元，等同花蓮民眾每人最高可獲補助1800元，不限年齡都可申請。（花蓮監理站提供／羅亦晽花蓮傳真）

除了中央補助機車駕訓班訓練費，縣府教育處及花蓮區代檢聯誼會另額外提供220名額，加碼補助500元，等同一人最高可獲1800元補助，盼提高民眾上課意願。

花蓮監理站表示，縣內目前設有「名人駕訓班」及「東華駕訓班」等2家機車駕訓班，補助資格不限年齡，只要報名並考取駕照都可申請，希望透過各方補助，鼓勵尚未考取機車駕照的民眾參與駕訓班，學習正確騎乘安全技巧及強化防禦駕駛觀念。