彩晶指出，面板產業2022年度因全球疫情、升息、通膨、俄烏戰爭等不利因素影響，導致消費者對於非必要性消費減少，造成總體面板需求下滑，彩晶全年稅後虧損25億元。董事會亦依往年慣例，本次股東會提請得以私募或公發擇一或搭配辦理現金增資普通股一案，公司過去並未辦理現增，此為因應公司營運成長及策略發展所需可能資金需求，並使資金募集管道具多元性及彈性。

吳許合表示，長期看起來已經沒有大量面板新產線會投入，去年開始電視朝65吋到75吋發展，未來消化面積會比過去更大。未來電視仍是消化面板面積最大應用，再來就是車載顯示器，車載顯示器面積也會放大，未來可能達到20-30幾吋。

彩晶穿戴比重約7％，以往出貨量都在領先地位，今年第1季也有9％成長，預估營收比重可從過去5％提升到7％。手機占比20％，功能機還是緩慢下滑，今年估比重由去年7％降至5％，智能機也連續5季下滑，尤其第1季年減12％左右，智能手機比重去年約22％，今年會降到15％。平板占比3％，今年整個市場預估平板和筆電都會回落到2019年出貨水準，未來筆電的成長比較明顯可能要到2025年才有較大換機潮。

車用面板今年估計出貨8400萬片，預計2024年將回復疫情前銷售水準，2025年會超越疫情前規模。早期彩晶車載以導航、儀表板為主，因電動車趨勢，座艙顯示屏更加數位化娛樂化，提供面板業新的娛樂應用。去年車載站彩晶比重15％，今年會提升到29％左右，主要因為國際客戶增加，尤其來自歐洲車廠幾個專案經過兩年開發，今年開始量產、預計明年會放量。