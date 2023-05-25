六都10年來人口數量及房價變化，在人口部分六都各有增減，台北市減幅7.0%是六都減少最多者，桃園市人口正成長12.3%，漲幅遙遙領先其他五都；房價則是全面走揚，台中市成長最多，漲幅73.7%，平均29.0萬元，桃園、台中、台南及高雄都從1字頭晉升至2字頭，雙北價格本就高，房價漲幅不如中南部。郎美囡指出，桃園市多年來航空城計畫及工業區、科技園區吸引企業進駐並增加就業人口，並具有社會福利誘因，成功吸引來自其他縣市的輕移民，人口大幅成長推動房價上揚，房價漲幅雖非最高，但表現穩健。

而台中市幾乎每個重劃區都有重點話題，從交通建設、園區發展到購物中心，加上地理位置居中，南來北往便利，公司企業設點不少選擇台中，住宅推案量大，買方也相當買單，一路推升價格走揚。反觀台北市雖然政經資源匯集，但高房價將人擠壓至其他縣市，隨著大眾運輸網絡越來越密集，通勤台北的時間成本降低，此外，各都福利政策漸漸並駕齊驅，人口從台北往桃園、新北移動的越來越多。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，去年房市出現變化，稅制改革及平均地權條例修改驅動住宅市場轉向自用為王，各地交易結構必然變化，對於資產配置計畫的購屋人來說，應回歸購屋基本面並長期持有，選擇人口移入與就業機會落實的區域，不盲從話題熱度，避免買到套到。