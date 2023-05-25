因民進黨立委蘇巧慧昨在臉書貼文提及捷運三鶯線工程延宕、樹林線流標5次去年才動工，新北捷運局於昨日深夜發出聲明稿反擊，並指招標不順、工程延宕是受外在大環境影響，但因發揮行政效率，才得以順利動工、推展公進；對此，民進黨新北市議員卓冠廷批評是在秀下限。

蘇巧慧昨日在臉書上提到，2017年中央補助捷運三鶯線185億，原定今年完工的工程進度不斷延宕，目前至少要再等2年才能完工；2018年中央核定樹林捷運555億元，結果樹林段流標5次，直到去年才動工。

對於蘇巧慧所指內容，新北捷運局在昨天深夜11點多發出聲明稿反擊，捷運局表示近年來國內各公共工程受到新冠肺炎疫情、俄烏戰爭、原物料價格通膨及工程市場量能飽合等多重因素的影響，國內出現了缺工、缺料等問題，因此公共建設多次流標、工程完工時間推遲是通案性的問題。

但新北市針對各大環境影響因素，精進發包策略，才讓樹林線得以於去年開工；而三鶯線在施工期間還受到勞基法一例一休的修正、機廠用地受內政部都市計畫審核期程過久及疫情等因素，導致延遲58個月，但經市府及施工團隊積極檢討，才使得展延時程縮短為24個月，目前工程進度已達69.86％，皆是市府發揮行政效率的具體成果。

對於捷運局的說法，民進黨新北市議員卓冠廷表示，捷運三鶯線和樹林萬大線工程延宕是事實，從沒看過一個公家單會還能對此發新聞稿，說自己進度落後、流標五次是發揮行政效率，根本是在秀下限。

卓冠廷也痛批，捷運局「不會生還牽拖厝邊」，除了把延宕責任推給源頭管理，還說中央應該要避免同時核定同類型重大工程，好像怪罪民進黨政府積極推動建設，才害新北市工程缺工缺料，「這真的太誇張了！」