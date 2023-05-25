輪胎大王、正新輪胎創辦人羅結2019年辭世葬在家族墓，今年2月間缺錢花用的張姓毒蟲，夥同羅結前司機凃男盜取羅結的骨灰罈，並恐嚇羅家6000萬，張嫌等3人一審遭判3年8月至7月不等刑期。凃男今天出面向羅家道歉，他表示曾夢到被羅董拍肩斥責，他犯下不應該的錯誤，真的很後悔。

「我做了不可原諒的事情！」凃男九十度彎腰鞠躬表示，他要向老董及其家人，還有所有人的道歉，他做錯事情了，他很後悔，當下一時糊塗，被錢逼到沒想清楚判斷，他現在沒辦法和羅家的人碰面，他真的很想當面向羅家的人道歉，讓他們知道他知道自己真的做錯了。

凃男說，他一直在想有什麼方式可彌補自己的過錯，他不會再犯錯了，當時他和張男盜走老董的骨灰罈後放在車上，他當下感到很害怕，內心很恐懼，事後一直覺得很對不起老董，一直睡不著覺，老董生前對他非常好，他真的很不應該做出這樣事，他是真的被錢逼到了，才會做錯事。

凃男透露，犯錯後，「老頭家曾幾次出現在我的夢中」，他夢到被老董斥責，被罵怎麼可以做出這樣事，老董在夢中還拍他肩膀，讓他很驚恐，一直都睡不好，自從將骨灰罈在車上後，內心一直就很不安，「我真的錯了。」

輪胎大王羅結夫妻辭世後，捐贈遺產稅給大村鄉公所，讓大村鄉從原本的貧瘠鄉鎮，變成最富有鄉鎮之一，2011年10億遺產稅撥入公所，2021年再撥入8億7千萬元，預計今年中還有最後一筆約8億遺產稅撥入。

大村鄉因羅結夫婦的遺產稅挹注，因此有各項福利預算，包括6千元生育禮金、2千元振興紅包及鄉民意外險等，也讓大村鄉人口呈現正成長，許多鄉民聽到羅結的骨灰醰遭生前司機夥同外人盜取勒索時都氣憤不已，大罵「太誇張」、「沒良心」。