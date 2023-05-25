山頂里里民到大寮區公所向監察院委員陳情，高舉布條表達訴求。（洪靖宜攝）

大寮區山頂里長簡子銘指出里內環境和空氣都受到影響，回饋金重新分配後，山頂里僅只剩12％。（洪靖宜攝）

山頂里里民到大寮區公所向監察院委員陳情。（洪靖宜攝）

大寮區公所去年召開大寮區垃圾掩埋場回饋金會議，宣布新的分配比例，只要是垃圾掩埋場方圓2公里內可納入分配回饋金，因此除大寮7個里，還會有鳳山5個里。其中大寮區山頂里以往回饋金可拿47％，依照新的分配方式，只剩約12％，山頂里長及里民今上午趁監察院地方機關巡察時到大寮區公所陳情，希望能修正辦法，保障在地里一定額度。

高舉「回饋不公，市民不服」「垃圾丟我家、回饋別人家」、「法規不周全、害慘在地理」布條和手舉板，多名山頂里里民25日趁著監察院地方機關巡察委員到大寮區公所時陳情，就是因為大寮區垃圾掩埋場回饋金範圍將重新分配，而山頂里從原本47％，按照新分配方式換算下來，只剩12％。

原先大寮掩埋場回饋金是分配予大寮區山頂、光武、內坑、永芳4里，但依據《高雄市廢棄物處理場回饋辦法》，回饋金分配只要是垃圾掩埋場方圓2公里內都可納入，且依面積比例撥付，鳳山區於2020年爭取，因此除原有4里，增加大寮區3個里及鳳山區5個里，因此一共會有12里分配回饋金，各里的分配比例勢必受到影響。

大寮區山頂里長簡子銘認為，不論是空氣、水、廢棄物對當地是極大傷害，但去年大寮區公所舉辦說明會，就突然宣布調降比例，從原本47％，剩下12％，影響當地8千多位里民，直言：「垃圾丟在我家，但回饋卻給其他較遠的里」，質疑高雄市政府相關法規制定不周全，認為應該要將距離掩埋場遠近、人口多寡、對當地影響程度等因素納入考量，保障在地里一定額度。

不過，大寮區會社里長吳銀國則認為，並非主動爭取，都是依照法規，配合規定；大寮區忠義里長邴健鵬也說，皆按照政府規定執行，這是最好的做法，以往沒有也沒有主動發聲，重新分配後，資源是大家分享。

對此，大寮區長黃伯雄說，由於尚未有共識，環保局暫將2021、2022每年回饋金未發放，協調已約2年。

而高市府環保局表示，依《高雄市廢棄物處理場廠回饋辦法》第12條規定，回饋金的動支由區公所提報實施計畫及支用情形，經管理會初審後報市府核定，即回饋辦法的設計，是讓各回饋地區可因地制宜，由回饋地區管理會審查、分配回饋金。環保局已督促區公所管理會與各里建立「溝通平台」，雙方持續保持良好的溝通，盡早達成共識。