前總統陳水扁昨（24）日在臉書披露，和民眾黨主席柯文哲會面，外界認為此舉可能對2024總統選戰造成影響。一份最新網路投票也呈現出民眾對此事的看法，結果讓人跌破眼鏡，有超過7成的網友認為柯文哲此舉會拉低他在總統選戰可以拿到的選票。

Youtube頻道《桃園孫先生》今（25日）早發起投票，截至下午1點40分，總計有7190人參與。在針對「陳水扁爆料柯文哲跟他見面，柯文哲認為陳水扁就像活字典，柯文哲向陳水扁請教怎麼拚經濟，如何縮短貧富差距？」的題目上，有高達73%的人認為，「柯文哲崇拜陳水扁，會減少選票」、僅僅只有17%的民眾表示，「柯文哲崇拜陳水扁，會增加選票」、2%網友抱持「其他意見」、8%參與者則為「沒意見」。

由於陳水扁曾涉貪，有網友留言，「完了！本來這次想要投給白的，看樣子我要歸隊了」、「光是支持阿扁這點就讓人難以忍受，更何況投票給他！」、「枉費我對柯P論述有好感，誰不找找貪污犯？」、「柯的邏輯也很奇怪，痛恨民進黨的貪腐，陳水扁的貪污卻視而不見？」、「柯文哲露出真面目，可以不用選他了」、「為了選票，什麼人都見，終於露出墨綠的本色了」、「柯文哲找阿扁票會減少」、「柯想拉扁迷的選票」。

不過也有民眾抱持不同意見，稱「柯P是為國，四處請益的政治人物。他坦蕩蕩，治國的政治文化，是有目共睹的。柯P是值得信賴，值得託付，應該不會受影響」、「柯在搶藍綠選票，柯有備而來國民黨要注意了！」、「柯P會吸收每個人的優點，內化成自己的能量，截長補短，會反省的人才能不斷進步」、「柯何止欣賞阿扁，他還崇拜李登輝，拋開藍綠惡鬥，不影響我支持柯文哲。」