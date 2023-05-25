台灣汽車市場今年前4月總銷量(不含重車)14.7萬輛，年增8.3%，銷售量逐漸回升。而裕隆(2201)集團於法說會上表示，預計2023年台灣整體經濟成長減緩，但受惠於晶片及缺料狀況逐漸改善，2023年台灣車市銷售量展望維持42.5萬輛，年增2.40%。

大陸汽車市場前4月銷售總量為823.5萬輛，年增7.1%，其中，乘用車銷售量694.9萬輛，年增6.8%；成長表現佳主要是由於去年4月受到疫情影響供應鏈表現及市場需求，比較基期相對較低。展望2023年，由於疫情影響淡化，大陸景氣逐漸復甦，帶動汽車市場需求復甦，新能源車及整車出口已明顯增加，2023年大陸整體汽車市場預估銷售量為2760萬輛，年增2.73%。

福建奔馳去年2022年共銷3萬3024輛車，中華認列獲利13.07億元，中華預估2023年福建奔馳的目標銷量為3.4萬輛，法人預估，中華認列的獲利約與去年相同，持續貢獻中華的業外轉投資收益。而中華對東南汽車持股已降至1.7%，未來不會對中華的投資損益造成太大影響。

因中華強化新能源車型產品線、主力車型改款，且2022年新導入MG品牌將持續推出全新車型，公司2023年內銷展望樂觀，預估為5.3萬輛，年增20.45%，預估四輪汽車外銷穩健增長至1050輛，年增4.9%。而電動機車將推出全新車款，預估銷售萬輛，年增54.20%。

本土法人預估，2023年中華車營收、營業利益可望雙位數成長，毛利率平穩表現。因2022年已保守提列防疫險相關費用，且今年第一季認列相關回沖利益；若無業外轉投資鉅額虧損影響，整體獲利可望轉虧為盈並顯著回升，預估基本每股盈餘超過一個股本，法人目標價達100元。

另一本土法人也評估，中華在疫情過後積極導入新車型販售，並對虧損的東南汽車降低持股比重，預估中華2023全年合併營收年增雙位數，全年稅後EPS為9.69元，目前本益比僅9.2倍，本益比低於國內整車製造、銷售的同業，建議買進目標價106.5元。