捷絲旅品牌總經理陳惠芳表示，捷絲旅臺大尊賢館是全台唯一座落於校園內的國際連鎖品牌飯店，感謝台大的支持與肯定，未來將持續努力提升經營效率及服務品質，致力營造優質舒適的住宿環境，成為國內外傑出菁英人士來訪台北時的學術交流下榻首選。

2002年底啟用的臺大尊賢館，為台大首度辦理委外經營管理的建物，2003～2012年間由立德飯店集團以「立德臺大尊賢會館」經營，隨後由晶華取得經營權，2013年6月19日以「捷絲旅臺大尊賢館」正式開幕。

捷絲旅臺大尊賢館設有76間客房及「Just Italian義饗食堂」自助餐廳，並發揮座落於台大校園的地緣優勢，推出獨一無二的「學院管家」服務，引領房客走訪台大校園，分享校史文化及優美景致，並介紹飯店所在的公館商圈，和房客一同體驗在地美食、飽覽熱門景點。

為提升顧客整體住宿與環境品質，捷絲旅臺大尊賢館於1月中暫停營業至6月30日進行全館內裝整建優化裝修工程，將於7月1日重新開幕迎賓。同時，位於2樓的「Just Italian義饗食堂」亦將同步回歸，推出全新義式餐食。

晶華表示，捷絲旅臺大尊賢館7月重新開幕後，將活用周遭文化資源豐富旅人身心，與台灣大學博物館群聯手舉辦「台大．繆思旅」展示，首創「一站式參訪服務體驗」，在飯店大廳就可感受台大博物藏品的知性之美，引發房客探訪台大博物館群的動機。