白宮發言人柯比（John Kirby）今天表示，中國封殺美光科技（Micron Technology, Inc.），不會傷害改善美中關係所做的努力。他強調，華盛頓已經直接與北京接觸。

路透社報導，柯比告訴記者，中國政府近期以安全為由，對美國晶片商美光發布禁令，顯然是想破壞七大工業國集團（G7）反對經濟脅迫的強硬立場。G7首度就此發布聲明後，一天後美光就遭封殺。

他說白宮正與中國政府直接溝通，還說他不預期美光的爭端會破壞白宮為與中國建立更富有成效的關係所做的努力。

柯比表示，「這是一種複雜的關係，會有起伏」；他還說華盛頓「不會在中國有不當行為時坐視不理」。

他說：「這不表示，單是這件事就應該會、或即將會、或正在破壞總統提到的重啟溝通管道的努力。」

柯比說，現在最重要的是確保溝通管道「更加順暢」，而美方也在促成國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長葉倫（Janet Yellen）以及商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）訪中。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）