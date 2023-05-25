雞排妹披綠袍選立委？ 王世堅告誡2點：不能跳出來亂刺 @ChinaTimes

參選2024的副總統賴清德今天赴大稻埕霞海城隍廟參香，之前在台北市第二選區黨內初選，因「堅偉大戰」砍到刀刀見骨的民進黨議員王世堅和立委何志偉，今天雙雙陪同賴清德前往，賴清德致詞時兩人還被安排站在一起，被視為是賴出手弭平黨內初選裂痕。

民進黨今年4月進行立委初選，王世堅在台北市士林大同區出面挑戰現任的何志偉，兩人過程中相互攻擊，暗指與黑金掛勾深，王世堅最終雖贏得初選，但黨內認為兩人至今心結未解，擔憂該區初選過後難整合。

王世堅和何志偉今天陪同賴清德赴大稻埕霞海城隍廟參香，這也是「堅偉大戰」後，王世堅、何志偉再度同台。王世堅先到場時受訪表示，自己初選後有打過電話和LINE給何志偉，但何志偉都沒有接。

他認為，這是合理的，因為當時初選剛結束，大家情緒上難免有這種狀況，也認為何志偉這樣處理是對的，應該先冷靜一段時間。所以他就不敢再多打，大家也知道他不太會使用手機。但是在其他活動有碰到面，兩人有很客氣的致意。

王世堅舉例，上周六他和何志偉同時出席社區的一個發展協會的活動，當時就有碰到面，也互相致意，「我覺得這樣子的方式，是很好的」。

他也相信何志偉一定會全力支持他，「我認為這不是問題」，他強調，綠營的整合從來都不是問題，因為民進黨裡面都流著「民主DNA」，這是我們民進黨足以傲視其他政黨的地方。

至於是否委請賴清德出面聯繫溝通？王世堅強調，這個不需要，賴副總統應該要以國事為重，他要處理的事情很多，是我們整個黨，還有全國各選區事務，「我想，我不應該用這種小事煩他」。

此外，民進黨傳出將徵召藝人「雞排妹」鄭家純參戰台北市中正萬華區立委，對此，王世堅表示，找刺客上戰場，要有正當性和道德基礎，「總不能跳出來亂刺，刺到自己人。」

賴清德隨後致詞時，王世堅和何志偉在賴清德旁邊比肩而站，但未有太多接觸，在賴清德致詞結束後，就各自離開現場。