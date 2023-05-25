國民黨高雄第6選區立委初選之爭，釀黨內分裂危機，短時間難以弭平。高市農會理事長蕭漢俊昨怒嗆市黨部沒原則，宣布退出提名審查小組。市黨部今（25）日急出手滅火，強調一切提名程序依照中央辦法進行，呼籲有心人請勿見縫插針，並將會以最快速度進行團結與整合。

高雄第6選區（鼓山、鹽埕、前金、新興、苓雅61里）初選民調日前出爐，議員陳美雅勝出，但議員黃紹庭、陳若翠質疑陳美雅日前主持大型晚會，承辦公司也負責其中1份民調，因此有「外力因素」干擾初選，希望再做第3份民調。

針對該區提名程序暫緩及登記同志出現意見分歧，國民黨高市黨部強調，提名程序一切依照中央相關辦法公平、公正、公開進行辦理，呼籲有心人請勿見縫插針、阻礙本黨團結，將會以最快速度進行團結與整合，攜手共同迎戰2024。

高市議員黃紹庭日前質疑，初選不公，喊話要求再做第3份民調。（柯宗緯翻攝）

市黨部表示，第6選區民調開始前幾日，黃紹庭曾向時任主委羅世雄提出民調時間延後之訴求，因已進入民調公司作業期且民調時間選擇均由3位參選同志於協調會時共同簽名同意，故依原定期程進行民調作業工作。

市黨部指出，依據中央訂定「中國國民黨第11屆立法委員選舉提名民意調查作業規範」第15條之規定，「登記同志如對民意調查有異議，得於民調公布後3日內，以書面向該辦理民意調查黨部「民意調查協調小組」提出申訴」。

市黨部說明，黃紹庭是在5月17日民調公布後3日內，已以書面方式向本會「民調協調小組」進行申訴，本會依據中央作業規範進行受理，因此提名作業程序依照規定暫緩執行，由「民調協調小組」針對登記同志初選結果申訴進行協調溝通後，再行辦理後續提名作業程序。不過，陳若翠雖提出異議申訴，但未於民調作業規範之時間內提出書面申訴，因此恕無法受理。