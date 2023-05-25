縣議員楊昌德建議竹東河濱公園加入客家俚語，解說牌加上中、英及客語三種語言，與國際接軌。（羅浚濱攝）

竹東河濱公園是鎮民平時休閒運動的場域，櫻花季更吸引眾多賞櫻遊客，縣議員楊昌德建議加入客家俚語打造為客家特色公園，解說牌加上中、英及客語3種語言，與國際接軌，讓外國遊客可快速了解當地文化，並改名為「竹東左岸公園」。

楊昌德以竹東河濱公園槌球場，原用貨櫃放置老人家的球具，二河局以在行水區要把貨櫃搬出去，他協調後用議員款43萬元，做60公分櫃子放球具，強調發生問題就要傾聽民意去解決，河濱公園除了老舊施，最缺的就是親子遊具，建議縣府每年固定編列預算修繕及新建。

楊昌德指水公司放流水進入3座荷花池，要解決水電問題外，也應規畫將水從上游流經中、下游，避免山櫻花在旱季時，認養民眾要騎機車載水來澆水，用電也可考量太陽能，在東西向橋墩沿線、園內步道和自行車道裝設LED路燈，方便騎自行車和民眾在夜間休閒運動。

楊昌德指竹東客家人佔82.5％，建議河濱公園加入客家俚語元素，打造客家特色公園，將解說牌和指引牌都有中、英及客語，改名為「 竹東左岸公園」與國際接軌。

縣長楊文科表示，新竹縣積極推動客語傳承，楊昌德議員的建議非常好，對於左岸公園改造計畫及配套措施，會請環保局做可行性研究。

環保局長朱振群表示，竹東生態河濱公園從2019年迄今已投入3千萬元維護，目前進行正在進行既有廁所裝設自來水及電力設施、監視器、木棧橋及不鏽鋼欄杆等，因配合台電連接外管工程目前停工中，工程預計今年可完成。另外，木平台設施老舊已拆除，入口處以護欄圍起避免民眾進入，並將爭取明年預算修復。

縣長楊文科指示環保局等單位，10天內與楊昌德議員就竹東河濱公園設施改善及更名為竹東左岸公園等開會討論。