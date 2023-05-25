Nvidia首季財報優於預期，加上第二季展望強勁，盤後股價飆漲逾2成，台積電(2330)沾光，ADR盤後飆漲6.79％，今日股價更是開高強彈、股價最高達545元，創2月中以來3個月高點，市值重返14兆元關，終場收在543元。不僅台積電點火，Nvidia概念股同樣漲聲響起，穎崴(6515)強攻漲停，封測族群日月光投控(3711)、京元電子(2449)跟漲。

Nvidia的財報同樣帶動AI概念股點火，包括創意(3443)、技嘉(2376)、建準(2421)、金像電(2368)、緯創(3231)盤中接力漲停，欣興(3037)、奇鋐(3017)、世芯-KY(3661)、M31(6643)、愛普*(6531)等同聲走高。

分析師表示，美國總統拜登和聯邦眾議院議長麥卡錫積極就美債上限進行協商，但遲遲未有進展，市場擔憂情緒升溫。惟產業面報喜，Google、微軟、NVIDIA、AMD、蘋果股價創近期新高，加上Nvidia財測遠超預期，激勵台股相關族群今順勢點火。就技術面來看，外資台指期淨多單水位維持近3萬口，台股突破萬六，短期只要多方跳空缺口15961點不破之前，中多趨勢不變。看好產業則維持趨勢題材族群，如AI及高速運算概念、ABF、記憶體、PC下游、節能、觀光旅遊及航空。