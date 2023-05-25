上半年為傳統淡季，且2023年為消費性電子產品深具挑戰的一年，終端需求疲弱，致使華通第1季合併營收、獲利數字出現近年來少見的年衰退，不過華通認為，4月及5月應該是今年營運的低點。

不過，隨著上半年消費性電子產品庫存調整告一段落，市場預期應有一波新品上市的買氣效應，華通為美系客戶主要供應商，傳聞公司在今年新款筆電、手機鏡頭模組用板為主要供應商，中系智慧型手機客戶也期待藉由新機發表來提振低迷已久的手機市場。

在低軌衛星部分，天上的衛星發射周期穩定，加上客戶積極拓展亞洲、非洲星鏈用戶，為下半年營運增添動能。

隨著6月起客戶的新產品陸續進入量產時程，華通就下半年新產品的出貨做好生產準備，確保良率及成本得到有效的控制，在旺季效應的帶動下讓營運漸入佳境。

目前華通今年資本支出預計在45～50億元水準，主要為擴充mSAP製程HDI、軟板以及SMT設備。

華通表示，因應國際局勢及客戶要求，今年4月成立泰國子公司進行海外產能規畫，泰國廠初期規畫約30萬平方英呎產能，會先設置衛星通訊產品的硬板，並評估設置伺服器、車用等相關產能，最快可於2024年底投產，實際進度隨著客戶需求進行彈性調整。