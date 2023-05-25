聯發科擁有陣容堅強的平板晶片產品線其在電子書的相關應用上，更搭載高效能的CPU處理器且整合Wi-Fi，使用先進製程打造出超高效能晶片，能支援元太旗下多項黑白及彩色電子紙顯示技術，包括E Ink Carta、E Ink Kaleido及E Ink Gallery，為客戶帶來超薄、輕便、電力持久的電子書閱讀器產品，電子書閱讀器使用者將能享有超凡的閱讀體驗。目前聯發科正採用其平板系統晶片(SoC)結合元太的硬體TCON，雙方共同推展教育市場電子書平板方案。

聯發科資深副總經理暨運算聯通元宇宙事業群總經理游人傑表示，聯發科技在平板晶片平台位居市場領先地位，打造多款全球熱銷的行動裝置，加速推動產業進入下一個創新時代。本次與全球電子紙的領導大廠元太聯手，為電子紙產業打造更加符合用戶和市場需求的產品。未來聯發科技將持續與元太展開更加深入的合作，攜手成為市場的旗艦領航者。

聯發科目前運用於電子書閱讀器的系統晶片為MT8113，採用12奈米製程，內建雙核心2.0GHz CPU處理器，能大幅提升使用者的翻頁閱讀體驗；同時支援LPDDR4記憶體及內建Wi-Fi 5及藍牙，不僅可以降低整機系統的功耗，再加上聯發科技創新的功耗管理技術，可以讓MT8113在待機模式下可維持長達超過10周的優異表現。