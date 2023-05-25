勞動部去年4月起推動「移工留才久用方案」相關措施，勞動力發展署中彰投分署為協助轄區雇主運用方案，可留用優秀資深移工，同時解決長期照護人力短缺問題，1年來共計舉辦33場次「移工留才久用方案宣導會」，吸引近1600人參加，另從26日起至30日連續辦理2場線上說明會及1場實體說明會，盼幫助雇主持續建構穩健的勞資關係。

中彰投分署長劉秀貞表示，因應台灣中階技術人力缺工逐年擴大，再加上鄰近國家爭相延攬並留用優秀外國技術人力，在確保國人就業前提下，「移工留才久用方案」開放符合資格的移工及僑外生在台從事中階技術工作，內容包括沒有在台工作年限限制、移工名額可彈性運用及不需繳納就業安定費等。

中彰投分署強調，轉任為中階技術人力的移工可將所學技術回饋產業，協助雇主在最短時間內補充所需人力。而為協助雇主留用優秀資深移工，勞動部今年3月再放寬修正相關規定，除了原有海洋漁撈、製造業、營造業、農業及看護工，再新增中階技術屠宰工作，另也放寬製造業及屠宰業雇主聘僱同一移工達3年以上，且參加雇主自辦課程達80小時以上，就可符合技術條件資格，另也放寬工作總人數計算方式。

為利轄區企業雇主更能瞭解「移工留才久用方案」，中分署已於5月18、19日連辦2場線上說明會，另將於26、30舉辦線上宣導會，5月30日下午在經濟部工業局台中港關連工業區服務中心二樓會議室舉辦實體宣導會。