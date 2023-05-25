台中市梧棲區7旬卓姓老翁24日到郵局提領100萬元準備發工資，返家不久後卻發現50萬元不翼而飛，警方獲報後馳援，並調閱沿途監視器及尋找未果，最後在卓翁家中廚房凌亂的桌面角落發現50萬元，結束一場驚魂記。

卓翁昨天慌張向清水警分局安寧派出所求助，表示剛提領的50萬元現金不見了，員警賴韋受理報案時，立即請求同仁分頭協助尋找，並同步調閱監視器，但從郵局循著老翁返家的路仍未尋獲。

巡佐李清木為釐清案情，細心詢問卓翁回程方向及細節後，即前往卓翁家中地毯式尋找，當警方走進廚房時，發現廚房桌面放滿瓶罐及雜物，起初警方尋視亦未發現，經仔細找尋赫見50萬現金竟放在桌面角落，乍看之下，以為一疊疊的鈔票是雜物。

卓翁看到失而復得的50萬，又開心又害臊的向員警答謝，他表示可能自己年紀大了，忘了把錢放在哪裡，感謝警方動員幫他找回50萬元，所幸是虛驚一場。

由於詐騙案件層出不窮，警方擔心卓翁所提領的100萬遭詐騙，不厭其煩與他確認金錢用途，經確認100萬元是要給工人的工資後，警方也向卓翁宣導相關詐騙犯罪手法及防詐要領。

清水警分局安寧所所長林承亞表示，民眾若於臨櫃提領大量現金，可隨時向本所申請護鈔服務，警方會安全護送民眾及其財物返家，以防止突發危機發生，而隨身財物應妥善保管，錢不露白，領款存錢要小心，慎防身旁陌生人。