蔡英文總統今天接見「馬偕紀念醫院烏克蘭醫療團」表示，俄烏戰爭仍在持續中，政府也會持續提供烏克蘭人道援助，以及協助重建事宜。很遺憾今年世界衛生大會（WHA）並未將臺灣參與的提案納入議程，但臺灣有意願也有能力，為國際社會做出更多貢獻，醫療團夥伴為烏克蘭的付出，就是最好的示範。

蔡英文致詞時表示，馬偕紀念醫院烏克蘭醫療團是臺灣第一個前往烏克蘭的醫療團隊。這次任務能夠成功，要歸功於現場的夥伴。當我們透過媒體了解當地醫療資源的匱乏，醫療團即積極採取行動，前往烏克蘭執行義診，這樣的精神和付出非常令人敬佩。

她提到，在義診過程中，醫療團遇到空襲警報，也依然不畏戰火，繼續為當地民眾進行治療、開刀及衛教。大家的付出，不僅令人感動，更令臺灣人民感到非常驕傲，她要向大家致上最深的感謝與敬意。

蔡英文指出，領軍烏克蘭醫療團的蔡維德主任在接受當地媒體採訪時說，「這裡需要醫療的幫助，所以我們來到這裡幫助他們」，這讓她想起馬偕博士「哪裡有需要，就往哪裡去」的精神。大家的行動更讓我們看到，戰爭雖然殘酷，但是我們團結盡一份力，就能將愛和溫暖帶進人們的心中。

她也特別感謝台灣基督長老教會、台灣基督徒醫學協會，以及北美路加醫療傳道會，協助籌組醫療團；也感謝隨團記者在第一線的報導，將臺灣的故事記錄下來、傳遞出去。

蔡英文表示，俄烏戰爭仍在持續中，政府也會持續提供烏克蘭人道援助，以及協助重建事宜。另外，外交部和衛福部籌組的「臺灣國際醫衛行動團隊」（TaiwanIHA），也會在適當時機啟動，進行後續對烏克蘭的醫療援助。

今年的「世界衛生大會」（WHA）已經開幕。她說，雖然很遺憾，WHA並未將臺灣參與的提案納入議程，但我們非常感謝許多國家，以各種方式支持臺灣參與WHA及「世界衛生組織」（WHO）。

她說，衛福部籌組的「世衛行動團」也前往日內瓦，透過雙邊會談和論壇等活動，跟我們的友邦及友好國家，互相交流醫療與公共衛生的成果。臺灣有意願也有能力，為國際社會做出更多貢獻，醫療團夥伴為烏克蘭的付出，就是最好的示範。她也再次感謝大家用行動把愛送到烏克蘭，讓世界看見臺灣的良善力量。