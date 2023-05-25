國民黨立院黨團今召開記者會，痛批蔡英文總統上任時宣布「居住正義三支箭」，如今7年過去，這三支箭到底射在哪裡？蔡政府所謂居住正義，只是文青式口號。他們嘆，年輕人依舊買不起房、社宅興建數僅達成20％、租屋比屢創新高，綠朝官員甚至認為年輕人不是買不起房，只是沒規畫，「除了囈語式空話外，蔡政府的所謂居住正義，從頭到尾根本就不正義」。

黨團總召曾銘宗表示，居住正義能否實現，租稅是關鍵因素之一。像是擁有91房大戶者，4年只繳4萬元，租稅嚴重不公平，造成有錢人囤房、年輕人買不起房。根據財政部去年全國非自住住家用房屋稅及個人歸戶資料統計，例如持有5房以上者，就有9127人、10戶以上者有1659人，這些人囤房又少繳稅，年輕人當然買不起房，蔡英文難道不知道嗎？

曾銘宗指出，房價所得比創下新高，年輕人又低薪、房價又漲，年輕人怎麼買得起房？蔡英文2012年曾在臉書寫道「這四年你過的好嗎？你買得起房嗎？油價、奶粉、泡麵、學費一直再漲，你受得了嗎？」如今看來，國人給了蔡英文7年的機會，讓蔡英文實現了當時臉書上所寫的事實；蔡英文總統所領導的民進黨政府，有更好嗎？年輕人真的越來越窮、越買不起房，蔡英文總統口中的居住正義，其實是居住不正義。

黨團書記長謝衣鳯表示，國民黨團長期關注居住正義議題，根據內政部不動產資訊平台住宅價格指數顯示，去年Q4為9.61，這代表要不吃不喝9.61年才能買得房子；而根據不動產資訊平台租金指數顯示，租金也越來越高，因此要請教行政院長陳建仁、內政部長林右昌，蔡政府的居住正義到底在哪裡？

「所謂的社宅三支箭，到底射在哪裡？」謝衣鳯說，行政院2017年3月6日核定「社會住宅興辦計畫」8年，目標在2024年達成「政府直接興建12萬戶」，但是根據不動產資訊平台顯示，截至2023年4月30日，政府直接興建既有社宅戶數為6263戶、新完成數為18427戶，直接興建達成僅有20％。

藍委李德維表示，面對民生物價不斷上漲，依照主計總處說法，去年17項重要民生物資物價整體上漲7.35％，創下14年來最大漲幅。行政院長陳建仁卻說，相較於其他國家，國內物價是相對穩定，物價上漲原因包括了國際原物料上漲、俄烏戰爭，以及氣候變遷等各項因素。他認為，陳建仁面對不斷上漲的物價，上述根本就是托詞。

李德維說，以房價與人均GDP的比率做比較，各國房價之於人民收入，放眼國際來看，台灣的比率為46.1，屬於非常艱苦國家，僅有英國的65.6比台灣高。簡言之，台灣民眾所負擔的房價，從GPD來看是非常辛苦，也因此，陳建仁口中所謂的物價相對穩定，其實是「相對穩定的高」。

李德維強調，民進黨解決不了年輕人買房問題，就不要牽拖，承諾居住正義的支票一再跳票，國人要睜大眼睛，唯有2024政黨輪替，才能夠實現居住正義。