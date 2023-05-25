攸關今年U18世界盃青棒賽中華隊代表權的玉山盃青棒錦標賽25日在三重、台體大2地開打，A組首戰就打到延長賽第10局才分出勝負，台南是靠著高一的郭智元致勝二壘安打，以4比1氣走新竹市，挺進下一輪，明天將碰上高雄市。

前5局雙方都沒能攻下分數，6局上台南市靠著安打、失誤及投手暴投先馳得點，但7局下自家游擊手卻發生失誤，林泓弦安打幫助新竹市追平比分，也讓比賽進入延長賽突破僵局制。

10局上台南市先靠著短打推進攻佔二、三壘，郭智元把握機會一棒清壘，而他今天繳出4打數3安打「猛打賞」，也成為球隊致勝英雄。

首戰贏的辛苦，台南市總教練何信賢也只能苦笑，「7局的失誤滿嚴重的，守下來的話有很大機會可以就這樣贏球，還好最後在延長賽守備回穩。」

本屆玉山盃台南市以聯隊方式出擊，網羅台南海事、南英商工、白河商工、善化高中等好手，主要以二年級球員為主體，一、三年級各3人。

郭智元表示，10局上場打擊時不會覺得緊張，因為今天狀況不錯，加上前面打席有安打演出，讓自己更添信心，「教練叫我大膽去打，不要怕，今天這場比賽大家都有壓力，只要打出去壓力就沒了。」

目前以游擊、三壘為主的郭智元，雖然才高一就已立下之後想要選秀的目標，何信賢也指出，郭智元守備靈活也很不錯，速度、作戰能力強也是他的優點。