腸道健康越來越受關注，醫師表示，當腸道菌相失衡時，腸道會分泌毒素，引發一連串發炎反應，除肥胖外，還會造成脂肪肝、失智症、性腺功能不足。醫師表示，民眾平常要避開過敏食物、暴飲暴食、精緻與加工食物、壓力等8行為，以免腸道問題危害全身。

營養功能醫學專家、醫師劉博仁在其臉書上表示，研究發現，腸漏症持續或是胃腸不健康會影響大腦健康，及造成全身多項問題。

他表示，當腸道菌相失衡、腸漏症發生時，一種名為「格蘭氏陰性菌外膜」的脂多糖，會經由腸漏滲入體內，此種內毒素會刺激白血球、產生發炎啟動因子NF-kB，接著引發一連串的發炎反應，造成肥胖、便秘、慢性疼痛、性腺功能不足、脂肪肝等病變。此外，此內毒素也會引起腦漏、腦發炎，造成焦慮、憂鬱、記憶力下降、認知功能障礙、巴金森氏症等。

他表示，由於腸漏症已被確認與許多疾病相關，因此民眾日常生活中應避開腸漏症的危險因子，主要有8種，分別為小腸菌叢過度增生、過敏食物、消化酵素不足、藥物、精緻加工食物、壓力、感染、酗酒。

在消化酵素不足部分，劉博仁表示，進食過快、暴飲暴食、胰臟功能不足等都會引發腸漏症。此外，精緻加工食物如精緻、高油脂、高糖、高鹽及食品添加物，都是破壞腸道菌相的殺手、引發腸漏症。

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