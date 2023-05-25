營收方面，三大原廠營收均下滑，三星(Samsung)自家品牌的新機備貨訂單有限，出貨量與平均銷售單價(ASP)同步下跌，營收約41.7億美元，季減24.7%。美光(Micron)第一季上升至第二名，主要是財報區間早於其他原廠，故受惠於去年底出貨訂單，為所有原廠中唯一出貨正成長，故營收衰退幅度最小，營收27.2億美元，季減3.8%。SK海力士(SK hynix)出貨量及ASP均下跌逾15%，營收衰退幅度31.7%為最高，約23.1億美元。

如同TrendForce先前預期，由於ASP快速下跌所致，三大原廠第一季營業利益率由正轉負，同時DRAM價格將持續下行，第二季營業利益率仍是虧損狀態。產能規畫方面，三大原廠均已啟動減產，第二季稼動率分別下滑至三星77%、美光74%、SK海力士82%。

台廠方面，南亞科(2408)出貨量已連續下跌四個季度，第一季營收衰退16.7%，1Anm產能尚未放量，主流製程節點停留在20nm，相對落後三大原廠，故營業利益率跌至-44.9%，受惠於TV SoC庫存回補需求，第二季稼動率則有望自70%回升80%。華邦電(2344)第一季有部分筆電、電視急單助益，但車用、網通需求開始則收斂，加上價格持續下跌，最終營收季減8.8%。力積電(6770)營收計算主要為其自身生產之consumer DRAM產品，而不包含DRAM代工業務，受價格下滑、需求冷清之故，DRAM營收季跌12.3%，若加計代工營收則季跌22.6%。