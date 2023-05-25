以全聯盟最差戰績結束本賽季的活塞，由於教頭凱西（Dwane Casey）高升球隊管理層，因此也面臨著尋求新任總教練的煩惱，根據NBA記者史坦（Marc Stein）報導，即便沒有抽中狀元籤，活塞還是向太陽前教頭蒙提威廉斯（Monty Williams）開出大約，卻慘遭後者打槍。

活塞與火箭、馬刺擁有並列最多的14%狀元籤抽取機率，他們的目標當然就是法國天才長人文班亞馬（Victor Wembanyama），最終由馬刺幸運獲得第一順位選秀權，結果活塞不僅無法拿下狀元籤，反而落在了第5順位，黃蜂、拓荒者逆勢搶下榜眼、探花籤。

自從以布雷克葛瑞芬（Blake Griffin）、德拉蒙（Andre Drummond）為首的雙塔組合宣告失敗後，活塞連續三季勝率不及3成，他們在2021年選秀會挑中康寧漢（Cade Cunningham）作為狀元人選，不過他去年因傷幾乎整季消失，重回陣容勢必得再經歷磨合期，活塞前進季後賽的機率大幅降低，自然無法受到蒙提威廉斯的青睞。

蒙提威廉斯2005-06賽季擔任拓荒者助教，開始教練生涯，隨後獲得執教黃蜂（鵜鶘前身）的機會，但始終未能帶領球隊闖進季後賽，蒙提威廉斯2020-21年賽季執掌太陽，首度嘗到季後賽滋味後，便一路打到總冠軍賽，最終2比4不敵公鹿無緣拿下歐布萊恩金盃。