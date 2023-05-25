台北市議員徐巧芯昨在網路直播踢爆，NCC的N015單證比對查詢出了非常嚴重的資安漏洞，只要有一組單號，改後面的數字，就可以看其他人的個人資料，沒有任何把關或認證機制。國民黨立委洪孟楷痛批，民進黨政府的資安保護根本笑話一場，NCC身為監理主管機關，如此輕忽個資，也是對不起國人。

洪孟楷指出，不到12小時，網站上的頁面就悄悄地新增「輸入身分證字號」的欄位當作驗證，這就是最明顯直接代表NCC自己承認錯誤，對照網站上還大言不慚的說已完成隱私權政策，非常諷刺、民進黨政府的資安保護根本笑話一場。

洪孟楷說，更重要的是，數位部成立已經快一年的時間，但到目前為止連政府機關的個資保護都如此鬆散，難怪更無法協助民間來做資安維護。過去就一直倡議，數發部身為主管機關，就應該主動出擊，每半年針對大型網站、政府機關資料庫等都要做個資管理的檢視，如同消防局協助消防安檢的認定，定期主動檢查，發現問題就要求業者限期改善，改不好就開罰甚至勒令停業。

洪孟楷表示，資安沒做好保護，NCC無疑就變成是詐騙集團收集個資的幫凶。並不是悄悄地新增身分證欄位就可以了事，應該要徹底清查，了解過去多少筆個人資料已被流出（查看瀏覽紀錄、下載紀錄）。他痛批，NCC身為監理主管機關，如此輕忽個資，真的對不起國人。