熱情粉絲上前致贈卡片及禮物給金宣虎。（范揚光攝）

在《海岸村恰恰恰》中飾演「洪班長」走紅的韓星金宣虎25日搭機抵台，準備出席周六（27日）的粉絲見面會。

首度來台的金宣虎一身黑色休閒裝扮，幾名搭乘其他航班的粉絲早已在登機門守候，他下機後頻頻向接機粉絲及採訪媒體揮手致意，並大方收下粉絲致贈的卡片和禮物，展現十足親和力，隨後金宣虎及隨行工作人員坐上商務中心電車走VIP通關入境。

金宣虎在見面會中除了開唱，也將宣傳他復出後的首部作品《貴公子》，電影預計在6月21日台韓兩地同步上映。