正港海岸村恰恰恰男主角來了 親切揮手收粉絲禮物 14:282023/05/25 中時 范揚光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金宣虎下機時向粉絲及媒體揮手致意。（范揚光攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 熱情粉絲上前致贈卡片及禮物給金宣虎。（范揚光攝） 在《海岸村恰恰恰》中飾演「洪班長」走紅的韓星金宣虎25日搭機抵台，準備出席周六（27日）的粉絲見面會。 首度來台的金宣虎一身黑色休閒裝扮，幾名搭乘其他航班的粉絲早已在登機門守候，他下機後頻頻向接機粉絲及採訪媒體揮手致意，並大方收下粉絲致贈的卡片和禮物，展現十足親和力，隨後金宣虎及隨行工作人員坐上商務中心電車走VIP通關入境。 金宣虎在見面會中除了開唱，也將宣傳他復出後的首部作品《貴公子》，電影預計在6月21日台韓兩地同步上映。 #金宣虎 #洪班長 #接機 #貴公子 #粉絲 也許您會感興趣 娛樂熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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