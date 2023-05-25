現代一般家庭裡的馬桶多為坐式，而公廁則採用蹲式比例較高，到底哪一種比較健康呢？重症暨胸腔科醫師黃軒表示，蹲式馬桶因接觸面積較小、少有交叉污染風險，較為衛生，加上在蹲姿下，直腸壓力較小能減少便秘和痔瘡的發生；至於坐式馬桶，因使用便利性和適應性更佳，適合年長者或行動不便者。

醫師黃軒在個人臉書專頁發文表示，自己常被問到，蹲式馬桶和坐式馬桶的差別，因此他特別針對各自優缺點，以及對衛生污染的影響整理說明。他表示，蹲式馬桶的優點，在於姿勢自然、清潔度高、減少直腸壓力及衛生污染少，由於符合人體生理結構，對直腸壓力較小，有助於排便，進而減少便秘和痔瘡的發生；另外，身體與馬桶表面接觸範圍很小，等於減少接觸病菌和細菌的可能性，也避免細菌在座圈上滋生的可能。

然而，蹲式馬桶的缺點有，體力消耗大、不太舒適及無法提供支撐。黃軒說明，維持蹲姿需要一定的肌肉力量和平衡能力，對年長者、行動不便者或關節疼痛的人來說，較為困難、不太舒適。

至於坐式馬桶的優點，黃軒表示在於舒適度、易於使用和提供支撐，對於長時間使用者、年長者、行動不便者和小孩子來說更加適合。然而缺點就在於衛生問題和容易產生疾病，他指出，坐式馬桶上的座圈容易成為細菌和病毒滋生的地方，特別是在公共場所使用時，存在交叉感染的風險；且坐式馬桶的使用方式容易導致直腸靜脈曲張，使痔瘡等直腸疾病風險增加。

總體而言，黃軒指出，蹲式馬桶在衛生污染方面具有一定的優勢，但無論選擇蹲式還是坐式，他強調，保持良好衛生習慣和定期清潔都是至關重要的。