柳營奇美醫院居家護理所自2004年起設立，目前不僅服務台南地區的民眾外，亦擴展至嘉義海線不限車程的偏遠地區，服務至今超過6000個家庭，今年以「發展全能照顧個案管理系統，提供周全式照護服務」為主題，獲得SNQ國家品質標章認證肯定，成為台南市溪北地區首家榮獲SNQ認證的居家護理所。

柳營奇美醫院居家護理所小組長陳玫伶表示，居家護理照護團隊是由醫師、護理師、藥師、營養師、物理職能治療師、社工師、出院準備護理師等多專業成員所組成，依據個案疾病狀況、照顧嚴重度以及家庭照顧需要，整合團隊資源來提供周全式的照護服務。

陳玫伶提到，19年前，台南溪北地區醫療資源較匱乏，無具規模的居家護理服務，因此柳營奇美醫院在奇美集團創辦人許文龍的支持下，設立居家護理所，提供溪北地區民眾良好的居家護理服務，迄今除了服務溪北17個行政區外，也將服務量能擴展至嘉義縣2個鄉鎮市區，平均每月服務近350位個案。

居家護理照護團隊分享，一名83歲的個案罹患失智及巴金森氏症多年，因反覆泌尿道感染，經常出入急診及住院，由於該個案女兒無照顧經驗，十分無助，幸好經居家護理師給予關懷，透過定期訪視及即時通訊聯繫，教導其照顧技巧，讓個案進食及營養情況都得到改善，近5年來不曾再住過院。