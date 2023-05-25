受到少子化的影響，苗栗縣私立高職再傳1校即將關門，位在通霄鎮的賢德工商，目前全校只剩40名學生，經營困難下，校方已於今年3月向教育部申請停招，月前已獲教育部核准，40名在校學生則分別轉介至台中市大甲鎮致用工商、苑裡鎮龍德工商及竹南鎮中興工商等校，至於賢德工商校地，據傳已經轉賣給龍德工商董事會，未來用途有待觀察。

創校於1971年的通霄鎮賢德工商，至今52年，受到少子化影響，目前學校只剩下汽修及餐飲等2科2個年級4個班級，學生只剩40人，因於招生情況多年來一直不理想，去年9月間被教育部列為專案輔導學校，校方於今年3月向教育部提出停招申請，月前獲教育部核准，確定下個學期將不再招收任何學生。

校方目前所剩40個學生，都是7、8年級生，未來規畫將汽修科學生轉介至竹南中興商工及大甲致用工商，餐飲科學生則轉介至苑裡龍德工商。

據悉，原本也有意停辦高職部的苑裡鎮龍德工商，有意轉成私立國中小學，但因有部分校地是屬苑裡鎮公所，公所及鎮代會都反對龍德轉成國中小學，龍德工商轉型規畫因而受阻，據傳，龍德工商董事會已購下賢德工商的全部校地，未來停招後賢德工商校地將作何規畫使用？有待觀察。