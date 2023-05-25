國民黨總統參選人侯友宜日前拜會前台大校長管中閔，引發高度關注，但管中閔昨(24)日則發文表態「沒意願參與任何選舉」。對此，國民黨台北市議員楊植斗有感而發表示，國民黨講話總愛拐彎抹角，管中閔單刀直入的個性，將是藍營選將們該學習的地方。

楊植斗今(25)日在臉書指出，國民黨的問題除了溫良恭儉讓外，還喜歡演官廷劇碼，講話拐彎抹角丶繞來繞去，並點名國民黨主席朱立倫先前被問到會不會選總統時，總說「無私無我」、會提出「最強候選人」，不把話說死。楊植斗強調，「我不選」這句話並不難，但藍營的大老似乎不喜歡把話講明白。

楊植斗認為，管中閔直接表態沒有意願參與任何選舉，其單刀直入的個性令人神往，也是藍營候選人們該學習的地方。

對此，網友認同並表示「說的一針見血」、「坦誠直率，年輕人就是喜歡這味，『爽快』就是有票」、「國民黨就是矯情，死性不改」、「國民黨永遠學不會」。