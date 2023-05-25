第76屆坎城電影節如火如荼舉行中，多國巨星皆受邀出席，現場星光熠熠。不過，活動中發生離奇的事件，烏克蘭百萬美女網紅Ilona Chernobai穿著家鄉國旗配色的禮服亮相，紅毯走一半時突然拿出假血袋往身上淋，當場被保全帶離現場。

Ilona Chernobai來自烏克蘭，截稿之前IG擁有101.2萬粉絲，影響力驚人。23日她出席坎城影展時，挑了藍黃撞色的禮服，搭配同色系的彩妝，呼應烏克蘭的國旗配色，同時也展現前凸後翹的魔鬼身材，豐滿上圍呼之欲出，修長美腿亦一覽無遺。

Ilona Chernobai走在紅毯的階梯上時，突然停下腳步，拿出藏在身上的假血袋，直接倒在自己身上，整個人變得紅通通，一旁的保全見狀，立刻把她強行帶走，過程全被現場人們拍下來。

事後，Ilona Chernobai在IG發聲，慶幸自己勇於抓住機會，藉此行動提醒大家烏克蘭正陷於戰火中，嚴正抗議俄羅斯入侵，同時力挺烏克蘭的領土以及住在當地的人民，不過，Ilona Chernobai已被禁止參加各種節日和活動，連在IG發布相關動態都有被刪除、停權的風險，但她對自己的行為感到驕傲，「我很高興我的行為已經傳遍世界各媒體！人們不應該忘記我們！」、「我的心和烏克蘭站在一起，我做了我該做的事！」