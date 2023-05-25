汪小菲前年與大S（徐熙媛）離婚後，屢次在微博等社群平台直播、發文抨擊大S，雙方隔空開砲，鬧得沸沸揚揚。豈料今(25)日又傳出「大S說汪小菲探視太頻繁」以及「大S要求法院限制汪小菲探視次數」等消息。對此，大S工作室鄭重澄清，表示「造謠！非禮勿聽，非禮勿言。」

最近微博流傳許多關於大S與汪小菲官司謠言，其中就有消息指出：「根據台媒報導，大S在與汪小菲的新一輪官司裡，對撫養費問題不再執著，而是認為汪小菲探視次數太過於頻繁，已經嚴重影響到了她的生活質量，需要被限制。」對此，大S與工作室皆發文表示「造謠！非禮勿聽，非禮勿言。」正面否認自己有限制汪小菲探視的次數。此外，據了解台灣媒體並沒有報導相關消息。

事實上，汪小菲探訪家人時，才將家人的照片曝光，此舉引來許多網友們批評，大家質疑汪小菲曝光家人長相是否有經過前妻大S同意，加上之前汪小菲來台接送家人時，就曾曝光學校外觀，讓網友相當傻眼。沒想到這次汪小菲竟然直接曝光正面高清照，網友對此也忍不住勸道：「家人不打碼就發出來，大S會暴怒吧」、「把家人照片放出來就為了立好爸爸人設，家人一點都不情願」。