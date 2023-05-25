彰化縣政府爭取教育部補助經費200萬元，於大村國中設置自由車運動科技體驗站，透過虛擬實境系統結合車體大數據訓練台，讓該校自由車選手在實際路感回饋下，感受最貼近真實道路的訓練。這套運動科技自由車系統讓訓練將不受天候影響，小選手們都說「很讚！」

大村國中運動科技自由車系統體驗站今天啟用，這套系統除了提供給大村國中的自由車選手訓練使用，也開放讓民眾體驗，即日起到今年12月31日的每周六上午8點30分至11點30分，民眾可事先以電話報名這項「周六體驗課程」，目前累積已逾500人次報名參加。

彰化縣大村國中運動科技自由車系統體驗站除供選手訓練使用，也在每周六開放讓民眾報名體驗。（孫英哲攝）

彰化縣長王惠美表示，大村國中校長賴良助結合在地自由車產業，一起創立大村國中自由車隊，留住運動人才在地就學，大村自由車隊才經過一年的訓練，就在今年全中運有亮眼成績，勇奪全國第8名的佳績，真的很不簡單。王惠美對在場選手喊話，「下次拿牌，我發獎金！」

大村鄉內有正新輪胎及美利達自行車等兩大國際知名大廠，兩大廠首度合體贊助大村國中體育班自由車隊經費，捐贈選手公路車、訓練及比賽用輪胎等裝備，用行動支持在地學校，提供助力，提供選手更優質的訓練環境，讓自由車運動向下扎根，培育更多優秀的自由車選手。

彰縣府近年來陸續向教育部爭取運動i台灣計畫及運動科技專案來支持大村國中自由車隊，挹注大村國中充實自由車器材、改善教學環境設施設備、整修運動場等等，總經費高達2200萬元，讓學生訓練不受天候問題，提供學生更優質完善的學習環境。