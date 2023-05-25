新光產險（2850）於5月25日召開112年度股東會通過111年盈餘分配案，每股配發現金股利2.54元。

新光產險表示，去年受到全球快速升息的影響，出現股債雙跌的情形及俄烏戰爭、疫情等多重因素，使得經營環境更加艱難，該公司在經營團隊嚴謹的風險控管執行下，保險本業及投資均維持穩健經營的步調，依市場變化彈性調整、謹慎篩選，去年度在核保本業及投資績效均有穩健的表現，持續向上的動能。去年簽單業績達224億元，整體稅後純益20.04億元，每股盈餘6.34元。

針對111年每股盈餘配發2.54元現金股利，新光產險副總經理、發言人葉日進表示，該公司去年盈餘在扣除依法規提列的「法定盈餘公積」與「特別盈餘公積」後，幾已全數配發完畢。至於防疫保單理賠金額近6億元，若未來再保公司有理賠，新光產總理賠金額可以再減少些。

對於新光產險未來營運方針，新光產險總經理何英蘭在股東會上表示，新光產險營運重視風險管控、費率適足，機動調整策略及業務發展，以專業及創新讓公司以穩健的體質，創造更好的服務品質及經營績效，邁向百年的永續企業。

新光產險說，為響應國家淨零目標，通過「ISO-14064溫室氣體盤查」驗證，今年適逢公司60周年，該公司舉辦北中南三場淨灘活動，以實際行動體驗海洋汙染的嚴重性並宣導環保重要性，全公司同仁及眷屬小孩參與人數共超過1,500多人次。在綠色金融的發展，研發亞洲獨創「節能績效保險」及國內首張「充電樁綜合保險」，並持續推動無紙化作業及綠色採購。在公司治理方面，更嚴格執行內部控制制度、公平待客等經營核心基礎項目，更加強的客戶個資的防護並獲得「個人資訊管理制度（PIMS）」的認證。